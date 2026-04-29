Война с Ираном может затянуться на десятилетия, – политолог сказал, чего не учел Трамп

Военная операция США в Иране длится уже два месяца. Президент Дональд Трамп явно рассчитывал закончить все быстрее, но просчитался.

Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк рассказал 24 Каналу, что при разработке такой военной операции нужно заниматься не только стратегией, но и тактическими действиями. Штаты должны были учесть, что такие действия малоэффективны в борьбе с тоталитарными режимами.

Где ошибся Трамп?

По словам Антонюка, вероятно, Трамп рассчитывал, что Штаты смогут сбросить иранский режим после интенсивной бомбардировки. Очевидно, в Белом доме не обратили внимание на тот факт, что Тегеран уже десятилетиями живет в условиях масштабных санкций.

Конечно, Соединенные Штаты имеют возможность сбросить режим в Иране. Но для этого нужно было привлечь значительно более серьезные силы. Теперь же есть угроза повторить историю с Афганистаном, которая длилась аж 20 лет.

Вряд ли получится переломить ситуацию без сухопутной операции. Но тогда Штаты могут втянуться в войну на десятилетия. История с Афганистаном должна была их этому научить. Также в Белом доме вряд ли учли, что Иран заблокирует Ормузский пролив. Хотя я уверен, что и Пентагон, и ЦРУ, и разведка давали Белому дому абсолютно адекватные документы,

– отметил Антонюк.

Как решить ситуацию с Ираном?

По данным СМИ, Иран предложил США прекратить блокаду Ормузского пролива, а вопрос ядерного оружия обсудить позже. Однако Штаты пока не собираются на такой шаг. Ведь он может ослабить их позиции.

Как отметил Антонюк, если конфликт затянется на месяцы или даже на год, то это сохранит высокие цены на нефть, а также деморализует настроения в демократических странах мира. Этим воспользуется и Россия, и Китай.

Иран сейчас пытается достичь более-менее приемлемого перемирия. Им нужно время, чтобы таки создать ядерное оружие.

Год или несколько лет перемирия позволят Ирану завершить ядерную программу. Здесь мир окажется перед двумя дилеммами: или турбулентность со скачками цен на топливо и поиском альтернативных маршрутов и источников, или же риск ядерной эскалации через несколько лет,

– отметил Антонюк.

По его мнению, если США таки приняли решение избавиться от режима, то нужно идти до конца. Различные полумеры делают ситуацию еще более нестабильной.

Ситуация в Иране: последние новости

СМИ сообщают, что Трамп поручил команде подготовиться к длительной блокаде Ирана. Речь идет об усилении экономического давления против Тегерана. Особое внимание должны уделить ограничению возможностей экспортировать нефть. Блокада является менее рискованной, чем другие варианты, которые рассматривались.

На днях американский эсминец обстрелял иранское судно из пушки. Всего там нанесли 9 выстрелов из 127-миллиметровой пушки Mark 45. В конце концов им удалось повредить двигатель судна, после чего американские военные высадились на корабль.