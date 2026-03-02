Возможны 3 сценария: общественный деятель из США предположил, что будет ждать Иран дальше

Пока непонятно, как именно завершится операция США и Израиля в Иране. Определенных результатов уже удалось достичь, но что будет дальше – есть вопрос.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Иране может развиваться по 3 путям. Первый – все стороны объявят о победе, а ситуация снова обострится через несколько лет. Второй – революция в Иране, в результате которой действующий режим падет. Третий – затяжная война. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что самым реалистичным является именно первый вариант.

Чего ожидать дальше в Иране?

По словам Эпштейна, всем хотелось, чтобы в Иране удалось свергнуть тамошний режим, но пока это действительно маловероятный вариант. Если бы Дональд Трамп думал стратегически, то запустил бы эту операцию еще месяц назад, когда протесты в Иране продолжались. Тогда режим фактически убил несколько десятков тысяч человек.

Вероятнее всего, после взаимных ракетных и дроновых ударов наступит пауза. Сейчас ключевой "игрок" в Иране – Корпус стражей Исламской революции. Именно они являются столпом нынешнего режима.

Этот Корпус – самый радикальный из всех инструментов иранской власти. Не вижу пока никакого плана относительно того, как их забрать. Просто бомбить? Так не получится. Нужен по крайней мере спецназ. Но ни США, ни Израиль не готовы на это пойти,

– сказал Эпштейн.

Обратите внимание! 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль ударили по Ирану. Известно, что им удалось уничтожить, в частности, верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Операция США в Иране: что известно