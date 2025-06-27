Азербайджан расследует пытки и убийство двух братьев в Екатеринбурге

В пятницу, 27 июня, в Екатеринбурге российские силовики задержали более полусотни уроженцев Азербайджана. Из-за этого начато расследование в отношении пыток и жестокого убийства двух человек.

Азербайджан не признает версию России о причинах смерти братьев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Minval.

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Убийство братьев из Азербайджана в России

Как передает издание, во время задержания, транспортировки и пребывания в админзданиях оперативных органов задержанные братья Сафаровы подвергались жестоким пыткам. Их били тупыми предметами по всему телу, что привело к тяжелым травмам.

В результате пыток 60-летний предприниматель Гусейн Сафаров умер в тот же день в здании МВД Екатеринбурга. По данным СМИ, у него был перелом носа со смещением, деформация грудной клетки, синяки под глазами и другие признаки избиения.

Его брат, 55-летний таксист Зияддин Сафаров, отец двоих детей, скончался от полученных травм в служебном автомобиле. У него были обнаружены кровоизлияния, тупая травма грудной клетки, гематомы и ушибы в области почек и паха.

В российские версии один из братьев умер якобы от сердечной недостаточности, а другой – от неопределенных травм.

Азербайджанские следователи также сообщают, что другие задержанные граждане подверглись аналогичному обращению от российских силовиков.

На основании собранных материалов Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.

К слову, азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе российского агентства Sputnik в Баку и задержали двух сотрудников ФСБ.