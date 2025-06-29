Азербайджан раскритиковал Россию после рейдов силовиков против их граждан в Екатеринбурге

Азербайджан раскритиковал Россию после облавы российских силовиков в Екатеринбурге. Из-за этого погибли несколько уроженцев Азербайджана, еще десятки человек задержали.

На фоне этого Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана и Министерство иностранных дел страны.

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Что об этом известно

Российские СМИ информируют, что в Екатеринбурге в пятницу, 27 июня, силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана в связи с нераскрытым уголовным делом об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Согласно обнародованной информации, среди главных подозреваемых оказались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые вскоре после недавнего задержания умерли. Российские силовики оправдали это тем, что им стало плохо.

Вскоре после этого МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых. Ему выразили резкий протест, требуя привлечения причастных к уголовной ответственности.

Там отметили, что во время задержания и жестких действий российских силовиков двое граждан Азербайджана "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять человек были арестованы.

Из-за этого Министерство культуры страны объявило об отмене культурных мероприятий, которые в стране планировали провести российские государственные или частные организации. Это касается концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и тому подобное.