"Не буду увольнять никого из-за охоты на ведьм": Трамп о скандале с Signal

Дональд Трамп заявил, что он не собирается никого увольнять на фоне скандала с секретным групповым чатом в Signal. Американский президент сказал, что новости об этом инциденте являются "фейковыми" и "охотой на ведьм".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью NBC News.

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Что сказал Трамп о скандале с Signal

Трамп заявил, что не планирует никого увольнять после новостей, что советник по национальной безопасности Майк Волц добавил журналиста к групповому чату в приложении Signal с высокопоставленными членами администрации Трампа, которые обсуждали планы удара по боевикам хуситов в Йемене в начале этого месяца.

Американский президент также сказал, что он продолжает доверять как Майку Волцу, так и главе Пентагона Питу Хегсету, который также был в чате Signal и прислал подробный график запланированных ударов до того, как они произошли.

Я думаю, что это просто охота на ведьм и фейковые новости. И об этом не следует говорить,

– добавил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что удар по хуситам в Йемене был "чрезвычайно успешным" и "очень сильным и смертельным". Однако он говорит, что все, о чем хочет говорить пресса по этому скандалу – это "глупости" и "фейковые новости".

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что, мол, понятия не имеет, что такое Signal, и ему безразлично на это приложение.

К слову, ранее журналисты The New York Times писали, что Дональд Трамп советовался с окружением относительно того, должен ли увольнять Майка Волца после скандала с секретным групповым чатом в Signal.