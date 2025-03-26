Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пита Хегсета в соцсети Х.

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Что написал Хегсет о публикации The Atlantic

Глава Пентагона отметил, что The Atlantic опубликовал так называемые "военные планы", и в этих "планах" нет "никаких имен, никаких целей, никаких мест, никаких подразделений, никаких маршрутов, никаких источников и никаких методов".

Никакой секретной информации. Это действительно жалкие военные планы,

– заявил Хегсет.

По его словам, все это является доказательством того, что главный редактор издания The Atlantic "распространяет фейк".

"Джефф Голдберг никогда не видел военного плана или "плана нападения" (как он теперь называет его). Даже близко", – подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что сейчас вместе с командой встречается с командованием США в Индийско-Тихоокеанском регионе (USINDOPACOM), "ребятами, которые составляют настоящие военные планы".

Хегсет написал, что в Пентагоне будут продолжать выполнять свою работу, пока "СМИ делают то, что они делают лучше всего: распространяют фейки".

К слову, Майк Волц полностью взял на себя вину, что главный редактор издания The Atlantic Джефф Голдберг попал в секретный чат в Signal, где обсуждали удары США по Йемену. В то же время он предположил, что журналист "мог спланировать это".