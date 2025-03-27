Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он отметил, что ситуация с чатом в Signal поднимает вопрос ответственности тех, кто создавал и руководил этим чатом.

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Другие детали требуют проверки и расследования. У США есть много органов, которые могут этим заняться.

Как скандал повлияет на каденцию Трампа

Если же они не сделают этого по каким-то причинам, дело может взять на себя Конгресс – провести слушания, создать следственную комиссию и привлечь внимание общественности.

Мы видим, что этот скандал набирает обороты, погасить его пока не удается. И я скажу, что он, видимо, будет вспоминаться в течение всей каденции действующего президента его оппонентами – это точно,

– сказал Мусиенко.

Он также напомнил, что республиканцы и сам Дональд Трамп неоднократно критиковали Хиллари Клинтон, которая была его оппоненткой на выборах 2016 года, за использование частной электронной почты для служебной переписки.

Что касается Signal, то этот вопрос будут расследовать, в частности, и через политическую призму. Есть ли здесь нарушение законодательства, в частности Акта о борьбе со шпионажем? Пока не готов сказать, ведь мы еще не видим соответствующих юридических выводов. Поэтому пока эта история больше политическая,

– отметил Мусиенко.

Напомним, что в США разгорелся скандал после того, как стало известно, что чиновники администрации Трампа использовали зашифрованный мессенджер Signal для обсуждения военных операций. Информация получила огласку после того, как кто-то случайно добавил в чат журналиста The Atlantic. Это вызвало беспокойство относительно возможной утечки секретных данных.

