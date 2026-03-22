Орбан набросился на Украину и ЕС, сравнив их с коммунистами
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил ЕС и Украину с коммунистами, обвинив их в давлении на Венгрию.
- Он заявил, что действия Брюсселя и Украины напоминают тоталитарные методы, и выступил против вступления Украины в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова оказался в центре скандала из-за резких заявлений в отношении Украины и ЕС. Он сравнил Брюссель и Украину с коммунистами, обвинив их в давлении на его страну.
Об этом Орбан сообщил в своей заметке в соцсети Х. Такая риторика вызвала волну критики и стала очередным обострением отношений с партнерами.
Какое заявление сделал Орбан?
Орбан сделал новое резонансное заявление, в котором сравнил Украину и руководство Европейского Союза с коммунистами. Политик обвинил Брюссель и Киев в якобы давлении на Венгрию и вмешательстве в ее внутренние дела.
По словам Орбана, действия ЕС и Украины напоминают ему подходы тоталитарных режимов. Венгерский премьер также в очередной раз выступил против быстрого вступления Украины в Евросоюз и раскритиковал политику Брюсселя по расширению.
То, что сегодня делает Брюссель вместе с Украиной, очень напоминает методы коммунистов – это давление, навязывание решений и игнорирование воли национальных государств. Они хотят заставить нас принять решения, которые противоречат интересам венгерского народа, и действуют так, будто имеют право управлять другими странами,
– заявил он.
Это не первое подобное заявление венгерского лидера. Ранее он уже обвинял Украину и ЕС во враждебных действиях против Будапешта. Кроме того, Орбан неоднократно критиковал поддержку Украины со стороны Европы, утверждая, что она якобы затягивает войну.
Последние высказывания Орбана вписываются в его общую политическую риторику, которая все чаще направлена против ЕС и Украины, особенно на фоне внутриполитической борьбы накануне выборов.
Венгрия "сливает" Москве детали встреч ЕС: что об этом известно?
Недавно The Washington Post написало о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Прямо во время перерывов во встречах он звонил с докладами российскому коллеге Сергею Лаврову.
По словам Туска, новость о том, что люди Орбана сообщают Москве обо всех деталях заседаний Совета ЕС, не должна никого удивлять. "Мы уже давно подозревали это", – добавил политик. Он объяснил, что именно из-за этих подозрений, выступал на европейских заседаниях только тогда, когда это было абсолютно необходимо, и говорил только столько, сколько было нужно.