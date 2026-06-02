Экспосол Польши в Украине отказался от государственной награды, врученной Зеленским

Экс-посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий 2 июня вернул орден "За заслуги" второй степени, которую получил от президента Украины. Это он решил сделать на фоне скандала с решением Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Об этом пишет tvpworld.

Как объяснил Цихоцкий отказ от награды?

Награду Цихоцкий получил за укрепление двусторонних отношений в 2022 году после вторжения России в Украину.

Свое решение отказаться от ордена он объяснил тем, что решение президента Украины "прославляют УПА и коллаборационистов немецких нацистов".

В то же время экс-посол также подчеркнул, что каждый украинец, который борется с российскими оккупантами, исторической ложью и коррупцией, может рассчитывать на его поддержку.

Напомним, что на днях также польский президент Навроцкий объявил, что будет добиваться лишения президента Украины высшей награды Польши.

А лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Тем временем в польском Люблине сняли с ратуши украинский флаг, который развевался с 2022 года в знак солидарности.