Об этом пишет WP Wiadomości.

К теме В Польше требуют, чтобы Зеленский извинился перед Навроцким

Почему в Люблине сняли флаг Украины?

Местные власти Люблина объяснили, что причиной стало решение Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ наименование "имени Героев УПА". Снятием флага они поддерживают критическую позицию польского МИД и посольства Польши в Киеве.

Прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, причиняет боль памяти польских жертв и затрудняет строительство искреннего диалога,

– заявила местная власть.

В то же время в Люблине заверили, что продолжают поддерживать Украину и не видят противоречия между солидарностью со страной, которая подверглась агрессии, и защитой исторической правды.

Жители города по-разному реагируют на снятие флага. Соответственно есть и те, кто считают неприемлемым одобрение действий УПА.

"Я думаю, что это очень плохой момент. Я хотел бы напомнить вам, что украинцы до сих пор держат линию фронта далеко от нас. Они в определенной степени воюют с русскими от нашего имени. А теперь мы отворачиваемся от них? Так что это не заканчивается плохо. Для меня это шаг по тонкому льду", – сказал другой житель Люблина взамен.

Что известно о скандале?

26 мая Владимир Зеленский предоставил Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

После этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что намерен обсудить лишение украинского лидера высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла.

После выражения протеста послу Украины Василию Боднарю, в украинском МИД заявили, что сожалеют из-за скандала. В ведомстве объяснили, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва.