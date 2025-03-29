Потенциально – уголовное дело: скандал с Signal в США разросся до невероятных масштабов

Скандал с чатом в Signal вытеснил из новостной повестки в США все. А президент США Дональд Трамп уже не хочет комментировать этот случай.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала политолог-американист Александра Филипенко. Она добавила, что журнал The Atlantic считается либеральным изданием. Там работают журналисты, которые поддерживают Демократическую партию.

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Именно редактор этого журнала оказался в секретном чате, где за два часа до того, как удары были нанесены, обсуждали атаки по Йемену.

"Министр обороны США прислал в чат информацию: во сколько будет удар, какие беспилотники, какие самолеты, как именно будут наносить удар. Где находится цель. Разгорелся совершенно ужасный скандал", – сказала Филипенко.

Какие последствия утечки информации

Она добавила, что несколько дней подряд в Конгрессе звучали мощные заявления демократов. Все сосредоточены на этой теме, и она может помочь демократам снова взять себя в руки после выборов.

Недавно был проведен опрос авторитетным социологическим центром в США Economist YouGov, согласно которому рейтинг поддержки Демократической партии составляет всего-навсего примерно 27%. Именно столько людей поддерживают действия, которые осуществляет Демократическая партия. Остальные или не поддерживают, или имеют нейтральную позицию. По словам политолога, такого низкого рейтинга не было очень давно.

Скандал с Signal нарушает закон о президентских документах 1978 года. Вся переписка вице-президента, которая касается работы, должна храниться и затем передаваться в Национальный архив. То же касается и высших чиновников,

– сказала политолог.

Она объяснила, что этот случай поставил под угрозу жизнь американских военных. Если предположить, что к этому чату могли добавить человека, который, например, поддерживает Иран, и за два часа до удара он получил информацию о том, куда будут нанесены удары, какими самолетами и как они летят – то эта информация могла попасть в руки Ирана. Поэтому это прямая угроза жизни американских военных.

Ветераны, которые являются членами Демократической партии, сейчас активнее выступают с категорическим требованием об отставке министра обороны США Пита Гегсета, а возможно, и Советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Волца, который добавил журналиста.

Отдельно обсуждается вопрос, как телефон журналиста оказался у Майкла Волца. Есть предположение, что он может быть источником утечки информации для этого журналиста. Это, конечно, удар под дых для Трампа, и он в это не хочет верить. Волц говорит, что номер ему когда-то кто-то прислал, и он просто сохранил его,

– сказала Филипенко.

Она объяснила, что дальше должно состояться расследование в Конгрессе, а затем в ФБР. Это потенциально уголовное преступление, если будет доказано, что это действительно ставило под угрозу жизнь американских военных.

Что нужно для расследования

Для начала расследования нужно большинство голосов в Палате представителей и в Сенате. Демократам необходимо проголосовать единогласно и привлечь как минимум пятерых республиканцев. В Сенате такая же ситуация. Им нужно перетянуть на свою сторону хотя бы еще четырех сенаторов, чтобы получить большинство.

Если это удастся, то будет расследование в Конгрессе, которое может привести к импичменту. Однако, возможно, Дональд Трамп пойдет на то, чтобы самостоятельно отправить в отставку министра обороны, а возможно, и Тулси Габбард – директора Национальной разведки США,

– сказала Филипенко.

Она добавила, что для Украины важно возможное усиление Демократической партии. Пока что они только начинают объяснять американскому народу, что это за администрация и почему она опасна.

Этот скандал также может усилить позиции тех людей в Республиканской партии, которые не поддерживают Дональда Трампа. Они смогут сотрудничать с демократами, а это означает определенную коалицию. Трамповцы могут немного отойти в сторону. По словам политолога, это, безусловно, будет фактором сдерживания для Дональда Трампа. Они будут вынуждены учитывать позицию другой партии.

Сейчас в США наблюдается полный триумф трампизма, но этот скандал может изменить ситуацию.