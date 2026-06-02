Скандал из-за УПА: в Польше вдруг заговорили о блокировании вступления Украины в ЕС

В Польше призвали блокировать вступление Украины в Евросоюз. Причиной такого призыва стало присвоение украинскому подразделению наименование "Героев УПА".

Об этом заявил лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак в эфире RMF24.

Смотрите также В выигрыше только Россия: что стоит за новым обострением между Украиной и Польшей

Что сказал Босак об Украине?

Босак считает, что Польше надо объявить, что она будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев "не отойдет от культа преступников и полностью не разблокирует все эксгумации" жертв Волынской трагедии. Он призвал пойти на более жесткие шаги в отношении Украины.

Так вице-спикер Сейма отреагировал на решение президента Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Если мы хотим оказывать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное влияние,

– заявил он.

Чиновник, в частности, предложил прекратить платить за Starlink украинским военным и отказаться от схем совместного заимствования средств для Украины с другими странами ЕС.

"Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Моравецкого по заимствованиям в пользу Украины. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я знаю из истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь друг другу, вместо того, чтобы предоставить кредит, сами залезают в долги, предоставляют безусловную и безвозвратную помощь, а на себя берут бремя погашения кредита", – заявил Босак.

Он также добавил, что правящие партии Польши сделали так, что в Украине "царит пренебрежение к польским политикам" и "их считают слабаками".

"Они (украинцы – 24 Канал) считают, что можно совершить любую провокацию. Это не встретит никакой реакции", – заявил поляк.

К слову, на днях также стало известно, что польский президент Навроцкий собрался добиваться лишения президента Украины высшей награды Польши.

А в польском Люблине сняли с ратуши украинский флаг, который развевался с 2022 года в знак солидарности.