Маск без разрешения установил Starlink в Белом доме: чем это грозит

После того, как Трамп и Маск поссорились, становятся известны детали опасных выходок Маска. Например, чиновники Белого дома переживают, что его Starlink еще даст о себе знать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Чего боятся в Белом доме из-за "нелегального" Starlink Маска

В 2025 году сотрудники DOGE установили Starlink в Белом доме – фактически без разрешения.

Те, кто управляют системами связи Белого дома, не были заранее проинформированы, когда представители DOGE поднялись на крышу соседнего здания Администрации президента Эйзенхауэра в феврале, чтобы установить терминал, который соединяет пользователей комплекса со спутниками Starlink, принадлежащих частной ракетной компании SpaceX Илона Маска.

К тому же DOGE и союзники Маска в администрации Трампа проигнорировали экспертов по коммуникациям Белого дома, которые были обеспокоены потенциальными нарушениями безопасности. Те переживали из-за возможной утечки конфиденциальной информации из комплекса или проникновения хакеров.

Интересно, что ранее не говорилось о противодействии этому со стороны сотрудников Белого дома. Было известно только о противостоянии между сотрудниками DOGE и Секретной службы.

Пока не ясно, остался ли терминал на крыше и изменится ли что-то после ухода Маска. На этой неделе на телефонах посетителей Белого дома до сих пор появлялась сеть WiFi Starlink Guest. Она просила ввести только пароль, а не имя пользователя или вторую форму аутентификации. Хотя обычно в Белом доме личные телефоны в гостевых сетях WiFi требуют имен и паролей, которые отслеживаются и заканчиваются через неделю. Там очень жестко контролировали коммуникации.

"Мы знали о намерениях DOGE улучшить доступ к интернету в кампусе и не считаем этот вопрос инцидентом или нарушением безопасности", – заявил представитель Секретной службы.

Комитет по надзору Палаты представителей ничего не ответил на беспокойство некоторых бывших чиновников Белого дома.

И хотя спутниковую связь труднее взломать, угрозы все равно есть.