В аппарате Навроцкого объяснили, почему Зеленского пока не лишают ордена Белого орла

В команде президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла пока не решен. В Варшаве хотят дождаться реакции Киева на этот спор.

В то же время польская сторона подчеркивает, что не согласна с решением о чествовании героев УПА в названии подразделения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич в интервью TV Republika.

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Лишат ли Зеленского ордена из-за спора?

По словам Лешкевича, польские власти негативно восприняли решение Украины о наименовании одного из подразделений Сил специальных операций в честь героев Украинской повстанческой армии. Однако Варшава пока не спешит с жесткими мерами и решила взять паузу.

Мы еще немного подождем, чтобы посмотреть, не изменит ли президент Зеленский свое решение. Мы не можем принять эту ситуацию,

– заявил он.

Лешкевич также подчеркнул, что в настоящее время продолжаются дипломатические консультации, а потому польская сторона не хочет делать поспешных заявлений или решений.

Поэтому в ближайшее время решения по поводу ордена Белого орла не ожидается. Президент Польши не будет возвращаться к этому вопросу до своего официального визита в Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что личной беседы между Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским по этому поводу пока не было. В Варшаве подчеркивают, что рассчитывают на дальнейший диалог с Киевом и не исключают обсуждения ситуации на высшем уровне.

Стоит отметить, что орден Белого орла является высшей государственной наградой Польши. Его вручают за выдающиеся заслуги перед польским государством и народом, а также за вклад в развитие международных отношений. Владимир Зеленский получил эту награду от Польши в знак особого уважения и признания роли Украины в борьбе за свободу и безопасность Европы после начала полномасштабного вторжения России.

Почему разгорелся скандал?

Скандал разгорелся в конце мая после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений украинской армии почетного наименования "Героев УПА". В указе отмечалось, что такое решение было принято с учетом боевых заслуг подразделения и с целью восстановления исторических традиций украинской армии.

После этого в Польше раздалась волна критики со стороны представителей власти и политиков. В частности, негативно о решении высказались президент Польши Кароль Навроцкий, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и ряд представителей консервативного политического лагеря.

Комментируя ситуацию, глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что официальная позиция Варшавы остается неизменной.

В Польше объясняют свою реакцию тем, что деятельность УПА остается чрезвычайно болезненной темой для значительной части польского общества из-за разного трактования событий Второй мировой войны и Волынской трагедии. Именно поэтому любые решения, связанные с чествованием УПА на государственном уровне в Украине, регулярно становятся предметом острых дискуссий между двумя странами.