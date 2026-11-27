Лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель 27 ноября выступила со скандальными заявлениями в отношении Украины. Политик заявила, что русскоязычные регионы якобы перейдут к России, потому что россияне их не отдадут.

Политик публично озвучила пропагандистские тезисы относительно войны, развязанной Москвой. По ее словам, нет никаких оснований полагать, что агрессор когда-либо согласится на возвращение оккупированных территорий под контроль Киева.

Оправдание захватчиков и обвинения в адрес Украины

Размышляя о перспективах урегулирования войны, лидер немецкой политической силы фактически отрицала возможность восстановления территориальной целостности Украины и встала на сторону агрессора.

"Русскоязычные территории перейдут к России, и россияне их не отдадут. Почему они должны были бы это делать?" – заявила Алиса Вайдель.

Помимо призывов смириться с оккупацией, политик прибегла к откровенным манипуляциям в отношении событий на востоке Украины, которые предшествовали полномасштабному вторжению России.

Перед вторжением Украина сама обстреливала ракетами население на Донбассе. Об этом всегда умалчивают,

– добавила лидер AfD.

Отметим, что представители немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призывают прекратить военную помощь Украине, а после окончания войны – вернуть украинских беженцев на родину. Также политики выступают за пересмотр отношений с Россией.

К тому же AfD одержала уверенную победу на земельных выборах в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.