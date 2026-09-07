24 Канал собрал комментарии об успехе немецких ультраправых на выборах.

Что говорят европейские лидеры

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о "большом вечере для Германии и Европы" и поздравил ультраправую партию "АдН" с победой. А еще – посоветовал "пристегнуть ремни", похоже, намекая, что ожидает продолжения такой тенденции на предстоящих выборах в разных странах Европы.

"Пристегните ремни, это только начало", – написал он.

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини назвал результат "АдН" триумфальной победой.

Это резонансный успех, что подчеркивает высокий спрос на перемены, безопасность, рабочие места… Страхи, опасности? Нет, это называется демократия. Другая Европа – возможна,

– написал политик.

А вот премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в его стране "только идиоты или предатели" могут радоваться победе немецких ультраправых. По его словам, таких "немного накопилось" в рядах оппозиционной партии "Право и справедливость" и ультраправой "Конфедерации".

На эти высказывания незамедлительно отреагировал один из депутатов "Конфедерации" Конрад Беркович. Он написал, что понимает беспокойство Туска, поскольку тот якобы получает финансирование из Германии.

Из рядов "ПиС" прозвучали различные комментарии. Например, депутат Дариуш Матецкий заявил, что не поддерживает никого в немецкой политике, пока Берлин не выплатит Польше репарации за Вторую мировую войну, а "АдН" явно не та политическая сила, которая будет их выплачивать.

Между тем бывший политик "ПиС" Лукаш Шрайбер отметил, что "не понимает, почему польские патриоты могут радоваться успехам немецких ультраправых".

На выборы в Германии отреагировал даже американский миллиардер Илон Маск. Он поздравил ультраправых. Он опубликовал комментарий "Хороший результат" под постом солидерки "АдН" Алисы Вайдель в X, в котором она поздравляла местного лидера партии Ульриха Зигмунда.

Последний поблагодарил Маска за поддержку и "четкие и крайне важные взгляды на развитие политических событий нашего времени".

"Если мы здесь (в Саксонии-Анхальт) возьмем на себя ответственность, буду рад сильному и конструктивному сотрудничеству. Германия тогда вновь станет местом, куда стоит инвестировать. Наилучшие пожелания из Саксонии-Анхальт", – написал он.

Как реагируют в самой Германии

Солидер "АдН" Тино Хрупалла торжествующе отреагировал на триумф партии.

"Фридрих Мерц хотел разделить нашу поддержку пополам – а мы теперь сделали это с ХДС… Думаю, у нас очень явный мандат по итогам всех выборов. Это сенсационный результат и также четкий сигнал для Берлина", – заявил политик.

А нынешний премьер Саксонии-Анхальт от ХДС Свен Шульце признал, что ожидал иного результата, а победа "АдН" стала неприятным ударом для партии. В то же время он не дал четкого ответа, останется ли сотрудничество с ультраправыми под запретом.

Лидер фракции ХДС Торстен Фрай назвал лидерство ультраправых "поворотным моментом" для страны.

"Никогда прежде мы не оказывались в ситуации, когда партия, классифицированная земельной внутренней разведкой как правоэкстремистская, получила бы большинство", – отметил он.

А лидер СДПГ и федеральный министр финансов Ларс Клингбаль, комментируя выборы, отметил, что "это печальный вечер".

Напомним, что победа "АдН" стала серьезным политическим сигналом для Германии. Партия намерена использовать успех в Саксонии-Анхальт как шаг к приходу к власти на федеральном уровне во время следующих парламентских выборов в 2029 году.

Результат выборов стал существенным ударом по позициям правительства Фридриха Мерца.