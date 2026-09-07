24 Канал зібрав коментарі про успіх німецьких ультраправих на виборах.

Що кажуть європейські лідери

Колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про "великий вечір для Німеччини та Європи" і привітав ультраправу "АдН" з перемогою. А ще – порадив "пристібати ремені", схоже, натякаючи, що очікує продовження такої тенденції на майбутніх виборах в різних країнах Європи.

"Пристібайте ремені, це лише початок", – написав він.

Лідер італійської партії "Ліга" Маттео Сальвіні назвав результат "АдН" тріумфальною перемогою.

Це резонансний успіх, що підкреслює високий запит на зміни, безпеку, робочі місця… Страхи, небезпеки? Ні, це називається демократія. Інакша Європа – можлива,

– написав політик.

А от прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у його країні "лише ідіоти або зрадники" можуть тішитися перемозі німецьких ультраправих. За його словами, таких "трохи назбиралося" у лавах опозиційної "Право і справедливість" та ультраправої "Конфедерації".

На ці висловлювання не забарилася реакція одного із депутатів "Конфедерації" Конрад Беркович. Він написав, що розуміє занепокоєння Туска, бо той нібито отримує фінансування з Німеччини.

З лав "ПіС" пролунали різні коментарі. Наприклад, депутат Даріуш Матецький заявив, що не підтримує нікого у німецькій політиці, доки Берлін не виплатив Польщі репарації за Другу світову, а "АдН" явно не та політсила, що платитиме їх.

Тим часом колишній політик "ПіС" Лукаш Шрайбер зазначив, що "не розуміє, як польські патріоти можуть тішитися успіхам німецьких ультраправих".

На вибори у Німеччині відреагував навіть американський мільярдер Ілон Маск. Він привітав ультраправих. Він опублікував коментар "Хороший результат" під дописом співлідерки "АдН" Аліс Вайдель в Х, у якому вона вітала місцевого лідера партії Ульріха Зігмунда.

Останній подякував Маску за підтримку і "чіткі та вкрай важливі погляди на розвиток політичних подій нашого часу".

"Якщо ми тут (у Саксонії-Ангальт) візьмемо на себе відповідальність, буду радий сильній та конструктивній співпраці. Німеччина тоді знов стане місцем, куди варто інвестувати. Найкращі побажання з Саксонії-Ангальт", – написав він.

Як реагують у самій Німеччині

Співлідер "АдН" Тіно Хрупалла переможно відреагував на тріумф партії.

"Фрідріх Мерц хотів розполовинити нашу підтримку – а ми тепер зробили це з ХДС… Думаю, у нас дуже явний мандат від усіх виборів. Це сенсаційний результат і також чіткий сигнал для Берліна", – заявив політик.

А нинішній прем'єр Саксонії-Ангальт від ХДС Свен Шульце визнав, що очікував інший результат, а перемога АдН" стала прикрим ударом для партії. Водночас він не дав чіткої відповіді, чи співпраця з ультраправими залишатиметься під табу.

Лідер фракції ХДС Торстен Фрай назвав лідерство ультраправих "поворотним моментом" для країни.

"Ніколи досі ми не опинялися у ситуації, коли партія, класифікована земельною внутрішньою розвідкою як правоекстремістська, отримала би більшість", – зазначив він.

А лідер СДПН і федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбаль зазначив, що "це сумний вечір", коментуючи вибори.

Нагадаємо, що перемога "АдН" стала серйозним політичним сигналом для Німеччини. Партія прагне використати успіх у Саксонії-Ангальт як крок до здобуття влади на федеральному рівні під час наступних парламентських виборів у 2029 році.

Результат виборів став суттєвим ударом по позиціях уряду Фрідріха Мерца.