24 Канал зібрав коментарі про успіх німецьких ультраправих на виборах.
Що кажуть європейські лідери
Колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про "великий вечір для Німеччини та Європи" і привітав ультраправу "АдН" з перемогою. А ще – порадив "пристібати ремені", схоже, натякаючи, що очікує продовження такої тенденції на майбутніх виборах в різних країнах Європи.
"Пристібайте ремені, це лише початок", – написав він.
Лідер італійської партії "Ліга" Маттео Сальвіні назвав результат "АдН" тріумфальною перемогою.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Це резонансний успіх, що підкреслює високий запит на зміни, безпеку, робочі місця… Страхи, небезпеки? Ні, це називається демократія. Інакша Європа – можлива,
– написав політик.
А от прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у його країні "лише ідіоти або зрадники" можуть тішитися перемозі німецьких ультраправих. За його словами, таких "трохи назбиралося" у лавах опозиційної "Право і справедливість" та ультраправої "Конфедерації".
На ці висловлювання не забарилася реакція одного із депутатів "Конфедерації" Конрад Беркович. Він написав, що розуміє занепокоєння Туска, бо той нібито отримує фінансування з Німеччини.
З лав "ПіС" пролунали різні коментарі. Наприклад, депутат Даріуш Матецький заявив, що не підтримує нікого у німецькій політиці, доки Берлін не виплатив Польщі репарації за Другу світову, а "АдН" явно не та політсила, що платитиме їх.
Тим часом колишній політик "ПіС" Лукаш Шрайбер зазначив, що "не розуміє, як польські патріоти можуть тішитися успіхам німецьких ультраправих".
На вибори у Німеччині відреагував навіть американський мільярдер Ілон Маск. Він привітав ультраправих. Він опублікував коментар "Хороший результат" під дописом співлідерки "АдН" Аліс Вайдель в Х, у якому вона вітала місцевого лідера партії Ульріха Зігмунда.
Останній подякував Маску за підтримку і "чіткі та вкрай важливі погляди на розвиток політичних подій нашого часу".
"Якщо ми тут (у Саксонії-Ангальт) візьмемо на себе відповідальність, буду радий сильній та конструктивній співпраці. Німеччина тоді знов стане місцем, куди варто інвестувати. Найкращі побажання з Саксонії-Ангальт", – написав він.
Як реагують у самій Німеччині
Співлідер "АдН" Тіно Хрупалла переможно відреагував на тріумф партії.
"Фрідріх Мерц хотів розполовинити нашу підтримку – а ми тепер зробили це з ХДС… Думаю, у нас дуже явний мандат від усіх виборів. Це сенсаційний результат і також чіткий сигнал для Берліна", – заявив політик.
А нинішній прем'єр Саксонії-Ангальт від ХДС Свен Шульце визнав, що очікував інший результат, а перемога АдН" стала прикрим ударом для партії. Водночас він не дав чіткої відповіді, чи співпраця з ультраправими залишатиметься під табу.
Лідер фракції ХДС Торстен Фрай назвав лідерство ультраправих "поворотним моментом" для країни.
"Ніколи досі ми не опинялися у ситуації, коли партія, класифікована земельною внутрішньою розвідкою як правоекстремістська, отримала би більшість", – зазначив він.
А лідер СДПН і федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбаль зазначив, що "це сумний вечір", коментуючи вибори.
Нагадаємо, що перемога "АдН" стала серйозним політичним сигналом для Німеччини. Партія прагне використати успіх у Саксонії-Ангальт як крок до здобуття влади на федеральному рівні під час наступних парламентських виборів у 2029 році.
Результат виборів став суттєвим ударом по позиціях уряду Фрідріха Мерца.