Политик публично озвучила пропагандистские тезисы относительно войны, развязанной Москвой. По ее словам, нет никаких оснований полагать, что агрессор когда-либо согласится на возвращение оккупированных территорий под контроль Киева.

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Оправдание захватчиков и обвинения в адрес Украины

Размышляя о перспективах урегулирования войны, лидер немецкой политической силы фактически отрицала возможность восстановления территориальной целостности Украины и встала на сторону агрессора.

"Русскоязычные территории перейдут к России, и россияне их не отдадут. Почему они должны были бы это делать?" – заявила Алиса Вайдель.

Помимо призывов смириться с оккупацией, политик прибегла к откровенным манипуляциям в отношении событий на востоке Украины, которые предшествовали полномасштабному вторжению России.

Перед вторжением Украина сама обстреливала ракетами население на Донбассе. Об этом всегда умалчивают– добавила лидер AfD.

Отметим, что представители немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" призывают прекратить военную помощь Украине, а после окончания войны – вернуть украинских беженцев на родину. Также политики выступают за пересмотр отношений с Россией.

К тому же AfD одержала уверенную победу на земельных выборах в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт.