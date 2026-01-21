Я беру ответственность за все, – Макрон впервые отреагировал на "слив" переписки с Трампом
- Эмануэль Макрон взял на себя полную ответственность за свои слова после утечки частной переписки с Дональдом Трампом.
- Макрон заявил, что не встретится с Трампом в Давосе, но возможность встречи остается на саммите стран G7.
Эмануэль Макрон отреагировал на утечку частной переписки с Дональдом Трампом. Он заявил, что берет полную ответственность за свои слова.
Макрон впервые отреагировал на "слив" переписки с Трампом и объяснил, почему не встретится с ним в Давосе. Об этом президент Франции заявил журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает BFMTV.
Как Макрон отреагировал на "слив" переписки?
Во вторник, 21 января, президент США Дональд Трамп опубликовал часть переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором второй сказал, что не понимает действий Штатов по Гренландии.
В том же сообщение Макрон предложил собраться странам G7 22 января в Париже, с участием представителей Украины, России, Сирии и Дании. После чего поужинать лицом к лицу с Трампом.
Журналисты спросили французского лидера, что он думает об обнародовании его переписки Дональдом Трампом, и считает ли он этот поступок "невежливым". На что Макрон сказал, что дает право другим оценивать ситуацию.
Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю на публике, и в том, что делаю в частной жизни,
– сказал Макрон.
Кроме этого Эммануэля Макрона спросили, собирается ли он встречаться с Трампом в Давосе. На что он возразил, ведь Трамп будет приезжать тогда, когда тот уже покинет форум.
И все же Макрон сказал, что у них остается шанс встретиться и пообщаться в формате саммита стран G7. И отметил, что следует оставаться спокойными на своих позициях. В экономическом плане продолжать двигаться вперед для обеспечения большего роста в Европе, защищая их интересы.
Что предшествовало этим событиям?
- Напомним, что вчера, во вторник Дональд Трамп опубликовал скриншоты личной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Генсеком НАТО Марком Рютте. Они привлекли внимание из-за упоминания Сирии, Ирана и потенциальных встреч с участием разных стран.
- Кроме этого вчера Трамп сделал громкое заявление "Если бы я не появился, НАТО бы сейчас не было! Оно было бы на свалке истории." На что очень возмутились страны Европы.
- Ранее Трамп заявлял, что он спас НАТО, заставив страны-члены увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.
- К тому же, недавно Дональд Трамп опубликовал карту, где Канада, Гренландия и Венесуэла входят в состав США. Таким образом американский лидер продолжает усиливать напряжение между США и Европой.