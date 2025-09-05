Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо рассказал подробности переговоров между сторонами и сделал заявление относительно позиции Братиславы относительно вступления Украины с ЕС.

Среди всего стороны также обсуждали контакты в Китае, разговор с Дональдом Трампом, а также украинские удары по важным российским объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

Что заявил Зеленский после встречи с Фицо?

Владимир Зеленский проинформировал Роберта Фицо о недавнем разговоре с Дональдом Трампом, а также о работе "Коалиции желающих", направленную на приближение мира и обеспечения безопасности для Украины и Европы.

И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего,

– говорится в сообщении.

Президент говорит, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз, что является очень весомым шагом. По его словам, есть одинаковое видение того, что наше государство и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в ЕС.

"Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляла наши народы, наши страны", – добавил украинский президент относительно переговоров.

Отдельно украинский президент выразил благодарность словацкому премьеру за встречу. Он отметил важность соответствующего диалога, а также добавил, что соответствующие контакты между обеими сторонами будут продолжаться и в дальнейшем.

Фицо долго воздерживался от встречи