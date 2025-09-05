Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС, – Зеленский после встречи с Фицо
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС, и они имеют общее видение относительно движения Украины и Молдовы к членству в ЕС.
- На переговорах обсуждали вопросы энергетической независимости Европы, контакты в Китае, а также важность сотрудничества в экономических, энергетических и инфраструктурных сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо рассказал подробности переговоров между сторонами и сделал заявление относительно позиции Братиславы относительно вступления Украины с ЕС.
Среди всего стороны также обсуждали контакты в Китае, разговор с Дональдом Трампом, а также украинские удары по важным российским объектам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.
Что заявил Зеленский после встречи с Фицо?
Владимир Зеленский проинформировал Роберта Фицо о недавнем разговоре с Дональдом Трампом, а также о работе "Коалиции желающих", направленную на приближение мира и обеспечения безопасности для Украины и Европы.
И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего,
– говорится в сообщении.
Президент говорит, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз, что является очень весомым шагом. По его словам, есть одинаковое видение того, что наше государство и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в ЕС.
"Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляла наши народы, наши страны", – добавил украинский президент относительно переговоров.
Отдельно украинский президент выразил благодарность словацкому премьеру за встречу. Он отметил важность соответствующего диалога, а также добавил, что соответствующие контакты между обеими сторонами будут продолжаться и в дальнейшем.
Фицо долго воздерживался от встречи
- Напомним, еще в июне словацкий премьер Роберт Фицо, комментируя идею потенциальной встречи с Владимиром Зеленским, отмечал, что в ней нет смысла, поскольку, мол, украинский президент ненавидит его.
- Впрочем, уже после атак на важную российскую инфраструктуру он заявил, что в течение недели 1 – 7 сентября проведет ряд встреч, в частности с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, и Владимиром Зеленским.
- Например, Украина ударила по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области 18 августа. Этот удар вызвал остановку нефтепровода "Дружба". Словакия и Венгрия заявляли об угрозе их энергетике.