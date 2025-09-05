Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо розповів подробиці переговорів між сторонами та зробив заяву стосовно позиції Братислави щодо вступу України з ЄС.

Серед усього сторони також обговорювали контакти у Китаї, розмову з Дональдом Трампом, а також українські удари по важливих російських об'єктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.

Що заявив Зеленський після зустрічі з Фіцо?

Володимир Зеленський поінформував Роберта Фіцо про нещодавню розмову з Дональдом Трампом, а також про роботу "Коаліції охочих", спрямовану на наближення миру і гарантування безпеки для України та Європи.

І Словаччина не залишиться осторонь. Прем'єр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього,

– ідеться у повідомленні.

Президент каже, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз, що є дуже вагомим кроком. За його словами, є однакове бачення того, що наша держава та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у ЄС.

"Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", – додав український президент стосовно переговорів.

Окремо український президент висловив вдячність словацькому прем'єру за зустріч. Він наголосив на важливості відповідного діалогу, а також додав, що відповідні контакти між обома сторонами триватимуть і надалі.