"Фейковые новости": Трамп набросился на СМИ из-за утечки данных о последствиях удара США по Ирану

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американские СМИ из-за сообщений о якобы неэффективности удара по иранским ядерным объектам. Он также назвал эту операцию одной из самых успешных в истории.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Почему Трамп разгневался на американские СМИ

В своей заметке американский лидер резко высказался в отношении американских СМИ, в частности CNN и The New York Times, за их сообщения о том, что в результате военных ударов США по трем иранским ядерным объектам не было уничтожено основных компонентов ядерной программы страны.

Фейковые новости СNN вместе с провальной New York Times объединились, чтобы унизить одну из самых успешных военных операций в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! I Times, и CNN подвергаются шквалу критики от общественности!,

– написал Трамп.

Напомним, по словам спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, удары США уничтожили способность Ирана производить ядерное оружие. Он также заявил, что сообщения СМИ, которые противоречат этим утверждениям, "абсолютно абсурдными".