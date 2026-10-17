16 октября президент США Дональд Трамп освободил Россию от новых масштабных санкций в преддверии промежуточных выборов. Американские средства позволят российской военной машине продолжить нанесение ударов по украинским городам.

Как пишет издание Le Monde, глава Белого дома пошел на такой шаг на фоне перспективы поражения республиканцев из-за инфляции, вызванной его войной против Ирана. Американский лидер решил закупать российское дизельное топливо, надеясь снизить цены на заправках в Соединенных Штатах.

Война против Ирана и дефицит ракет ПВО

Военная кампания США на Ближнем Востоке уже помогла Путину удержать экономику благодаря резкому подорожанию энергоносителей.

Кроме того, защищая партнеров в Персидском заливе от иранских обстрелов, Вашингтон израсходовал критически важные запасы ракет противовоздушной обороны.

Столкнувшись с перспективой поражения на промежуточных выборах 3 ноября – в значительной степени из-за инфляции, вызванной его войной против Ирана, – Трамп решил пожертвовать украинскими мирными жителями… Последствия этой предательской постъпки будут измеряться человеческими жизнями – жизнями людей, погибших в городах, подвергающихся безжалостным бомбардировкам,

– отметили в издании.

Киев оказался без необходимой защиты в момент наиболее интенсивных воздушных ударов. В то же время Дональд Трамп проигнорировал отчеты разведки, которые прямо указывали на передачу российской материально-технической помощи иранскому режиму.

Когда компромисс по поводу судоходства в Ормузском проливе потерпел крах, а цены на топливо в США вновь подскочили, глава Белого дома обвинил в этом Владимира Зеленского. Дональд Трамп публично заявил, что к подорожанию нефтепродуктов привели успешные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В издании отметили, что призывы к смене власти в Украине, энергетические договоренности с Москвой и сообщения о перебоях в работе военной системы связи Starshield превращают ведущую державу мира в фактического помощника Кремля.

Попытки оправдать эти шаги желанием оторвать Москву от стратегического партнерства с Китаем разбиваются о реальные факты. Подобные уступки агрессору лишь подпитывают российское наступление и ослабляют позиции западного альянса.

Для Трампа это не является стратегическим разворотом. На самом деле российская тень нависала над его президентством на протяжении десятилетия. Прямая линия тянется от катастрофического саммита в Хельсинки 2018 года, где президент США позорно встал на сторону Путина, – до саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Там Трамп усердно расстелил красную дорожку перед своим российским коллегой, не получив взамен ничего. Еще совсем недавно президенты США гордились тем, что выступали в роли "лидера свободного мира" – это было наследие времен холодной войны. Однако во времена Трампа слово "свобода", как и "демократия", исчезло из лексикона Вашингтона. История об этом не забудет,

– подытожили авторы материала.

К слову, как отметило издание The Guardian, Путинприказал превратить большие города Украины в непригодные для жизни. В список целей оккупанты включили даже объекты с высоким уровнем опасности, в частности распределительные подстанции на нескольких атомных электростанциях.

Российское руководство прибегло к новой тактике из-за отсутствия военных успехов на линии фронта и недавнего контрнаступления Сил обороны Украины.