Как сообщает The Guardian, журналисты получили документ с аналитическими расчетами, в котором подробно изложено существенное усиление террора против гражданского населения. Российское руководство прибегло к новой тактике из-за отсутствия военных успехов на линии фронта и недавнего контрнаступления Сил обороны Украины.

Каковы планы России

Согласно перехваченной аналитической справке, враг заранее определил наиболее уязвимые узлы украинской энергосистемы и подсчитал количество вооружения, необходимое для их полного разрушения. В список целей оккупанты включили даже объекты с высоким уровнем опасности, в частности распределительные подстанции на нескольких атомных электростанциях.

Кремль рассчитывает не просто повредить генерацию, а полностью парализовать системы водоснабжения, отопления и канализации. Такие разрушения, по циничным расчетам противника, должны вызвать стремительное ухудшение санитарных условий и спровоцировать вынужденный массовый отток горожан.

Даже когда Дональд Трамп на прошлой неделе в одностороннем порядке объявил об "энергетическом перемирии" между Москвой и Киевом, Россия продолжала свои методичные и разрушительные удары по энергосети Украины, в частности в Киеве, в рамках стратегии, направленной на наказание населения Украины и доведение страны до капитуляции,

– отмечают журналисты.

Киев остается основной целью

Главным направлением удара остается столица Украины, где захватчики стремятся уничтожить до 90% зимнего баланса электроэнергии, погрузив мегаполис в холод и темноту. Эксперты прогнозируют, что при наихудшем развитии событий отключения света могут длиться до 20 часов в сутки, пока коммунальные службы не завершат ремонт поврежденных сетей.

На этой неделе под обстрелом ракет и беспилотников уже оказались три ключевые электростанции Киевской области и важные узлы так называемого киевского энергетического кольца. Ситуацию осложняет существенное истощение запасов американских противоракетных комплексов PAC-3, поэтому противовоздушная оборона не способна полностью отражать комбинированные ракетные удары.

"Есть два больших документа, написанных очень сдержанно и очень четко, с таблицами, которые показывают количество оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Типы оружия варьируются от баллистических ракет до реактивных и обычных беспилотников. Мы понимаем, как они собираются действовать", – отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, что президент Зеленский отметил, что Россия стремится к уничтожению Украины, просто капитуляции Путину недостаточно.

К сожалению, по словам президента, российская армия не планирует прекращать блокировку черноморских портов и продолжит наносить удары по объектам энергетики и водоканалам.