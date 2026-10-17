Як повідомляє The Guardian, журналісти отримали документ з аналітичними розрахунками, де детально розписано суттєве посилення терору проти цивільного населення. Російське керівництво вдалося до нової тактики через відсутність військових успіхів на лінії фронту та нещодавній контрнаступ Сил оборони України.

Які плани Росії

Згідно з перехопленою аналітичною довідкою, ворог завчасно визначив найбільш уразливі вузли української енергосистеми та підрахував кількість озброєння для їх повного руйнування. До списку мішеней окупанти включили навіть об'єкти з високим рівнем небезпеки, зокрема розподільчі підстанції на кількох атомних електростанціях.

Кремль розраховує не просто пошкодити генерацію, а повністю паралізувати системи подачі води, опалення та каналізації. Такі руйнування, за цинічними розрахунками противника, мають викликати стрімке погіршення санітарних умов і спровокувати вимушений масовий відтік містян.

Навіть коли Дональд Трамп минулого тижня односторонньо оголосив про "енергетичне припинення вогню" між Москвою та Києвом, Росія продовжувала свої методичні та руйнівні удари по енергомережі України, зокрема в Києві, у рамках стратегії, спрямованої на покарання населення України та доведення країни до капітуляції,

– наголошують журналісти.

Київ залишається основною ціллю

Головним напрямком удару залишається столиця України, де загарбники прагнуть знищити до 90% зимового балансу електрики, зануривши мегаполіс у холод і темряву. Експерти прогнозують, що за найгіршого розвитку подій відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу, доки комунальні служби не закінчать ремонт пошкоджених мереж.

Цього тижня під вогнем ракет і безпілотників уже опинилися три ключові електростанції Київщини та важливі вузли так званого київського енергетичного кільця. Стан справ ускладнює суттєве вичерпання запасів американських протиракетних комплексів PAC-3, через що протиповітряна оборона не здатна повністю відбивати комбіновані хвилі балістики.

"Є два великі документи, написані дуже холодно і дуже чітко, з таблицями, які показують кількість зброї, необхідної для кожного об'єкта, щоб його знищити. Типи зброї варіюються від балістичних ракет до реактивних і звичайних безпілотників. Ми розуміємо, як вони збираються діяти", – зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що президент Зеленський зауважив, що Росія хоче знищення України, просто капітуляції Путіну замало.

На жаль, за словами президента, російська армія не планує припиняти блокування чорноморських портів і продовжить бити по об'єктах енергетики та водоканалах.