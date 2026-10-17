Как пишет издание Le Monde, глава Белого дома пошел на такой шаг на фоне перспективы поражения республиканцев из-за инфляции, вызванной его войной против Ирана. Американский лидер решил закупать российское дизельное топливо, надеясь снизить цены на заправках в Соединенных Штатах.

Война против Ирана и дефицит ракет ПВО

Военная кампания США на Ближнем Востоке уже помогла Путину удержать экономику благодаря резкому подорожанию энергоносителей.

Кроме того, защищая партнеров в Персидском заливе от иранских обстрелов, Вашингтон израсходовал критически важные запасы ракет противовоздушной обороны.

Столкнувшись с перспективой поражения на промежуточных выборах 3 ноября – в значительной степени из-за инфляции, вызванной его войной против Ирана, – Трамп решил пожертвовать украинскими мирными жителями… Последствия этой предательской постъпки будут измеряться человеческими жизнями – жизнями людей, погибших в городах, подвергающихся безжалостным бомбардировкам,

– отметили в издании.

Киев оказался без необходимой защиты в момент наиболее интенсивных воздушных ударов. В то же время Дональд Трамп проигнорировал отчеты разведки, которые прямо указывали на передачу российской материально-технической помощи иранскому режиму.

Когда компромисс по поводу судоходства в Ормузском проливе потерпел крах, а цены на топливо в США вновь подскочили, глава Белого дома обвинил в этом Владимира Зеленского. Дональд Трамп публично заявил, что к подорожанию нефтепродуктов привели успешные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В издании отметили, что призывы к смене власти в Украине, энергетические договоренности с Москвой и сообщения о перебоях в работе военной системы связи Starshield превращают ведущую державу мира в фактического помощника Кремля.

Попытки оправдать эти шаги желанием оторвать Москву от стратегического партнерства с Китаем разбиваются о реальные факты. Подобные уступки агрессору лишь подпитывают российское наступление и ослабляют позиции западного альянса.

Для Трампа это не является стратегическим разворотом. На самом деле российская тень нависала над его президентством на протяжении десятилетия. Прямая линия тянется от катастрофического саммита в Хельсинки 2018 года, где президент США позорно встал на сторону Путина, – до саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Там Трамп усердно расстелил красную дорожку перед своим российским коллегой, не получив взамен ничего. Еще совсем недавно президенты США гордились тем, что выступали в роли "лидера свободного мира" – это было наследие времен холодной войны. Однако во времена Трампа слово "свобода", как и "демократия", исчезло из лексикона Вашингтона. История об этом не забудет,

– подытожили авторы материала.

К слову, как отметило издание The Guardian, Путинприказал превратить большие города Украины в непригодные для жизни. В список целей оккупанты включили даже объекты с высоким уровнем опасности, в частности распределительные подстанции на нескольких атомных электростанциях.

Российское руководство прибегло к новой тактике из-за отсутствия военных успехов на линии фронта и недавнего контрнаступления Сил обороны Украины.