США и Иран достигли соглашения о прекращении огня, – Axios

Американская и иранская стороны достигли соглашения относительно 60-дневного меморандума о взаимопонимании относительно продолжения прекращения огня между странами и начала переговоров по ядерной программе последней.

Впрочем, президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по этому поводу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников и собеседника из посредников встреч.

Каких успехов достигли США и Иран?

Издание отмечает, что подписание меморандума о взаимопонимании станет важнейшим дипломатическим прорывом с начала эскалации, но окончательное соглашение все равно потребует интенсивных переговоров в будущем.

По словам американских официальных лиц, условия вышеупомянутого соглашения были согласованы еще во вторник, 26 мая, однако обе стороны, согласно обнародованной информации, до сих пор нуждаются в одобрении высшего руководства.

По данным источников, иранская сторона сообщила о наличии необходимых разрешений и готовности подписать договоренность, но Тегеран этого не подтвердил. В то же время Дональда Трампа уже проинформировали о деталях соглашения.

Издание пишет, что американский президент передал посредникам, что ему необходимо как минимум несколько дней, чтобы подумать об этом. Ранее указывали, что соглашение, предусматривает, в частности, разблокирование Ормузского пролива.

Подобное восстановление движения через этот морской путь также предусматривает отсутствие сборов и преследований судоходства в этом регионе, а также то, что Иран будет обязан убрать все мины из пролива в течение 30 дней.

К слову, утром 28 мая CNN сообщило о возобновлении атак между США и Ираном, в частности американские военные нанесли удар по наземному командному пункту в прибрежном городе Бендер-Аббас у Ормузского пролива.