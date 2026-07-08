Великобритания и Нидерланды подписали новое военное соглашение

В рамках партнерства британские и нидерландские ВМС получат новые корабли совместного производства. На судах можно будет размещать новейшие дроны.

Об этом сообщило британское правительство.

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Что известно о соглашении?

Премьер-министры Кир Стармер и Роб Джеттен подписали соглашение во вторник, 7 июля, во время встречи лидеров НАТО на саммите в Анкаре. Договор предусматривает, что Лондон и Амстердам построят по 4 новых десантных корабля.

Корабли созданы по голландскому проекту, но будут построены на британских верфях. На строительство планируется выделить 2,4 миллиарда фунтов стерлингов. Ожидается, что это поможет создать сотни высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании.

Суда будут иметь длину 160 метров и вес 15 000 тонн. Корабли будут перевозить войска, транспортные средства и оборудование, в том числе беспилотники. Их палубы будут спроектированы для работы современных и будущих дронов большой дальности, тем самым способствуя преобразованию Королевского флота в гибридный.

Это партнерство касается не только строительства кораблей, но и обеспечения долгосрочной безопасности как для Великобритании, так и для Нидерландов, гарантируя, что мы сможем опередить угрозы завтрашнего дня… это партнерство укрепит НАТО,

– заявил Кир Стармер.

Министр обороны Дэн Джарвис рассказал, что ВМС обеих стран будут работать на одном и том же оборудовании, что усилит военный потенциал союзников. По его словам, эксплуатация одного и того же десантного транспортного корабля является ключом к интеграции как военно-морских сил, так и будущих БПЛА, которые будут разрабатываться обеими странами.

Как близкие союзники по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, а также решительные сторонники Украины, Великобритания и Нидерланды будут работать вместе для защиты критически важной подводной инфраструктуры и сдерживания угроз в Северной Атлантике,

– подчеркнул Джарвис.

Великобритания также планирует инвестировать миллиарды в гибридный флот, который позволит стране сочетать передовые военные корабли с автономными надводными и подводными беспилотниками.

НАТО перевооружается

Североатлантический альянс объявил о намерении приобрести до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab GlobalEye на сумму около 4,5 миллиарда долларов. По словам госсекретаря НАТО Марка Рютте, новые разведывательные самолеты будут гораздо эффективнее противостоять современным угрозам, в частности атакам роев беспилотников, чем нынешние AWACS.

Также Рютте объявил о запуске инициативы Drone Edge, благодаря которой союзники инвестируют более 40 миллиардов долларов в средства противодействия беспилотникам в течение следующих пяти лет. Кроме того, союзники обязуются к концу 2027 года подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах.