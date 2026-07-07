Подробно о том, что происходило на саммите НАТО, рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие. Он обратил внимание на то, что Дональд Трамп изменил свое отношение к войне в Украине.

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У Украины самые сильные позиции

Президент США, участвующий в работе саммита, начал высказываться о Украине более позитивно. Это произошло на фоне дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В НАТО есть четкое понимание, подтвержденное разведданными, что россияне пока не могут справиться с украинскими атаками из-за нехватки систем ПВО.

Об этой проблеме России, в частности, говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его мнению, сейчас Украина занимает самые сильные позиции, а ее Вооруженные Силы хорошо справляются, нанося ущерб россиянам.

Обратите внимание! Также на саммите НАТО много внимания уделяется возможности предоставления лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Сейчас активизировались эти дискуссии с европейскими союзниками и с Украиной, которая нуждается в большем количестве таких ракет. Об этом 8 июля пойдет речь на переговорах с президентом Трампом.

НАТО изучает опыт Украины

Также в рамках саммита состоялась презентация шведских самолетов раннего предупреждения и управления GlobalEye от компании SAAB, которые должны заменить американские AWACS. Европейская часть НАТО сегодня берет на себя большую ответственность за оборону. И помимо увеличения расходов на нее, реализует собственную военную автономию.

Речь идет о производстве европейских самолетов-заправщиков и разведывательных дронов. Также в ходе саммита были заключены соглашения о производстве нового вооружения с американскими компаниями.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО объявил о запуске инициативы Drone Edge, благодаря которой союзники вложат более 40 миллиардов долларов в средства противодействия беспилотникам в течение следующих пяти лет. Также союзники обязуются к концу 2027 года подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах.

Мы начнем с запуска рынка средств борьбы с беспилотниками. Цель состоит в том, чтобы способствовать масштабной и быстрой закупке средств борьбы с дронами. Стоимость контрактов составит сотни миллионов евро,

– подчеркнул Марк Рютте.

Альянс, по его словам, расширяет свои возможности по подготовке пилотов дронов в рамках проекта NATO Flight Training Europe. К нему уже присоединились Финляндия, Франция и Швеция. Благодаря их участию число стран-членов НАТО, вовлеченных в этот проект, достигло 20. В 8 странах-членах уже действуют 16 учебных центров по управлению дронами.

Рютте подчеркнул, что Альянс использует новейшие инновационные технологии, инвестирует в трансатлантическую оборонную промышленность и извлекает реальные уроки с поля боя в Украине.

В целом на саммите подчеркивалось, что НАТО продолжает изучать опыт Украины. В частности, соглашения по беспилотникам были заключены со многими европейскими странами-членами Альянса. Сейчас внимание сосредоточено на беспилотниках, ведь в этой сфере НАТО пока уступает нашим Силам обороны Украины. Поэтому государствам-членам НАТО необходимо наращивать производственные мощности и, в частности, обучать своих военных действовать в рамках борьбы с беспилотниками.

Отметим, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на саммите НАТО должна состояться 8 июля. В западных СМИ подчеркивают, что переговоры между президентами Украины и США пройдут на фоне попыток Киева привлечь внимание американского президента к российско-украинской войне. Украинский лидер уверен, что видит реальную возможность положить конец войне, о чем и будет говорить на саммите НАТО в Анкаре.