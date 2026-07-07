Детально про те, що відбувалося на саміті НАТО, розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє. Він звернув увагу на те, що Дональд Трамп змінив своє ставлення щодо війни в Україні.

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Україна має найсильніші позиції

Президент США, який бере участь у роботі саміту, почав висловлюватися більш позитивно про Україну. Це відбулося на тлі далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах. У НАТО є чітке розуміння, яке підтверджене розвіданними, що росіяни наразі не можуть справитися з українськими атаками через нестачу систем ППО.

Про цю проблему Росії, зокрема, наголошував Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На його думку, зараз Україна має найсильніші позиції, а її Збройні Сили добре справляються, завдаючи шкоди росіянам.

Зверніть увагу! Також на саміті НАТО багато уваги приділяється можливості надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Зараз активізувалися ці дискусії з європейськими союзниками і з Україною, яка потребує більше таких ракет. Про це 8 липня буде йтися на переговорах із президентом Трампом.

НАТО вивчає досвід України

Також в межах саміту відбулась презентація шведських літаків раннього попередження та управління GlobalEye від компанії SAAB, які мають замінити американські AWACS. Європейська частина НАТО сьогодні бере на себе більшу відповідальність за оборону. І окрім збільшення витрат на неї, реалізує власну військову автономність.

Йдеться про виробництво європейських літаків-заправників, розвідувальних дронів. Також під час саміту були укладені угоди на виробництво нових озброєнь з американськими компаніями.

На самтіті НАТО було представлено європейський літак-розвідник: дивіться відео

Крім того, генсек НАТО оголосив про запуск ініціативи Drone Edge, завдяки якій союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам протягом наступних п'яти років. Також союзники зобов'язуються до кінця 2027 року навчити вп'ятеро більше операторів безпілотників у своїх збройних силах.

Ми розпочнемо із запуску ринку засобів боротьби з безпілотниками. Мета полягає в тому, щоб сприяти масштабній та швидкій закупівлі засобів боротьби з дронами. Вартість контрактів становитиме сотні мільйонів євро,

– підкреслив Марк Рютте.

Альянс, за його словами, розширює свої можливості з підготовки пілотів дронів у межах проєкту NATO Flight Training Europe. До нього вже приєдналися Фінляндія, Франція та Швеція. Завдяки їхній участі, кількість країн-членів НАТО, що залучені до цього проєкту, досягла 20. У 8 країнах-членах вже діють 16 навчальних центрів з управління дронами.

Рютте наголосив, що Альянс використовує найновіші інноваційні технології, інвестує в трансатлантичну оборонну промисловість та вивчає реальні уроки з поля бою в Україні.

Загалом на саміті наголошували, що НАТО продовжує вивчати досвід України. Зокрема, дронові угоди були укладені з багатьма європейськими країнами-членами Альянсу. Наразі увага зосереджена на безпілотниках, адже в цій сфері НАТО поки що програє нашим Силам оборони України. Тому державам-членам НАТО необхідно збільшувати виробничі потужності і, зокрема, навчати своїх військових діяти в межах антидронової боротьби.

Зазначимо, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО має відбутися 8 липня. У західних ЗМІ наголошують, що перемовини між президентами України та США відбудуться на тлі спроб Києва привернути увагу американського президента до російсько-української війни. Український лідер впевнений, що бачить реальну можливість закінчити війну, про що й буде говорити на саміті НАТО в Анкарі.