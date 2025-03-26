Соглашение о перемирии станет победой для Путина: в The Times аргументировали

Соглашение, заключенное во время переговоров в Саудовской Аравии, включает прекращение боевых действий в Черном море и возможный запрет атак на энергетические объекты. Однако, оно дает больше выгоды России, не требуя от Украины значительных уступок.

Пока Россия продолжает медленно наступать на фронте, США все чаще повторяют пророссийские тезисы о войне. Поэтому у Путина нет никаких веских причин и стимулов прекращать агрессию. И риторика Кремля с начала полномасштабной агрессии не изменилась – он и в дальнейшем говорит о "денацификации" Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Чем выгодно заключенное перемирие России

США говорят, что принятые договоренности "устранят применение силы" в Черном море. Это будет гарантировать безопасность судоходства.

Правда, активные боевые действия там не ведутся еще с 2023 года. После успешных атак Украины российский флот, понеся значительные потери, отступил из Крыма.

После этого Украине удалось наладить экспорт зерна. А потому, как отмечает The Times, объявленное перемирие будет выгодным именно российским кораблям.

Украина достаточно успешно обеспечивает безопасность своего зернового коридора. При этом Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева, и об этом в соглашении ничего нет. Никаких ограничений в отношении России не наложено,

– рассказал советник президента Украины Сергей Лещенко.

Кроме того, он обвинил администрацию Трампа в том, что она не добилась "никаких уступок" от России в обмен на ее возможность возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

В то же время издание отметило, что в условиях выполнения Россией условий перемирия, Украина сможет избежать блэкаутов.

Но украинская сторона также регулярно била по российским нефтяным объектам, что вредило экономической способности России продолжать войну. Зато, если эти обстрелы прекратятся, то это также будет преимуществом для Кремля.

Также россияне требовали снизить санкционное давление на Россельхозбанк и другие финансовые учреждения, основным направлением которых является аграрная торговля. В частности, страна-агрессор хочет вернуться к глобальной платежной системе Swift, от которой Россельхозбанк отключили в 2022 году по приказу Евросоюза.

Путин не хочет мира и не готовится к нему

Если Кремлю удастся добиться таких уступок, то это будет означать "серьезную победу Путина", а еще это будет прецедентом для дальнейшего ослабления санкций.

Украина уже выразила свою обеспокоенность этим.

"Даже сегодня, в самый день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Они уже пытаются исказить договоренности и, по сути, обмануть как наших посредников, так и весь мир", – подчеркнул президент Зеленский.

Учитывая это, Путин не хочет мира и не готовится к нему. В Кремле еще и говорят, что не стоит ожидать "прорыва" от переговоров, а то, что боевые действия в Украине могут прекратиться в ближайшее время называют "обманом".

К тому же даты нового раунда переговоров между США и Россией до сих пор нет.

Также непонятной остается позиция США по вопросу пленных и похищенных украинских детей. У Трампа говорят, что будут "преданы" усилиям по их возвращению.

Но, как заметил Лещенко, для этого только желания недостаточно. И пока неизвестно, как США могут помочь с этим.