Новый текст соглашения с США о недрах может противоречить намерению Украины вступить в ЕС

Украина и США недавно планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако тогда его отложили. Зато в новой версии может содержаться пункт о вступлении Украины в ЕС.

Новый текст соглашения с США о редкоземельных ископаемых может противоречить желанию Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений, которые влияют на экономический суверенитет Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Это несовместимо с действующими договоренностями с ЕС

В феврале проблемой соглашения стало требование о том, что компании из США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских ископаемых: от руды до природного газа.

В соглашении говорилось, что только в случае, если месторождение не заинтересовало ни одного инвестора США, Украина имеет право предлагать лицензию украинским и европейским бизнесам, но и тогда 50% стоимости лицензии и ренты идут в Фонд.

Это не совместимо ни с действующими договоренностями Украины с ЕС, ни с принципами конкуренции в Евросоюзе. В версии соглашения, которую предлагали в феврале эту проблему решили, однако она вернулась.

Обратите внимание! Украина не подписывала этого документа, это предложение от США.

В соответствии с соглашением, которое предлагают в марте, компании из США получат первоочередное право на все будущие инвестиции в сфере природных ресурсов и инфраструктуры.

Украина сможет предлагать их другим инвесторам только, если США откажутся. Кроме этого, наше государство обязано будет раскрывать условия таких переговоров.

Что еще предусматривает соглашение

Кроме того, соглашение запрещает Украине предлагать другому инвестору лучшие условия, чем те условия, которые предлагали США еще в течение года после отказа.

Отдельный пункт соглашения обязывает Украину добавлять в лицензии на добычу "критически важных ископаемых" запрет на их продажу покупателям из стран, которые Корпорация финансирования развития США определяет как стратегических конкурентов США.

Под такое определение может попасть и Европейский союз. Это заставит Украину отказаться от торговли с европейскими партнерами.

Наиболее противоречивым является положение, лишающее Украину контроля над Фондом, через который будет осуществляться компенсация США стоимости предоставленной помощи. В частности, предусмотрены следующие условия: