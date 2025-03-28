Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, подчеркнув, что Кремль отверг позиции США, а обсудил только те пункты, которые ему было выгодно.

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Какие условия дополнительно выдвигает Россия?

России выгодны пункты по режиму тишины на море, откуда она была вынуждена забрать остатки своего флота из-за опасений новых точных ударов со стороны Украины по ее ракетоносителям. Выгодно россиянам и прекращение огня именно по энергообъектам, чтобы Украина не била по их заводам, которые обеспечивают ее оккупационную армию горюче-смазочными материалами.

Военный эксперт отметил, что россияне действуют как им заблагорассудится, еще и выдвигают дополнительные условия: подключение к SWIFT, снятие санкции по продаже сельскохозяйственной продукции.

"Возникает вопрос, а что же происходит и зачем нам такой со стороны наблюдатель в лице США, который Украине ничего не дает, зато дает России. К тому же занимается подготовкой к ограблению украинской экономики и недр", – озвучил Романенко.

Как на фоне поведения США следует действовать Украине?

Военный эксперт раскритиковал новый проект соглашения о добыче полезных ископаемых, ведь, по его словам, американцы этим документом хотят забрать на веки вечные все украинские недра, приобрести ядерную энергетику. Сейчас возникает вопрос, каким образом Украина должна отвечать на такие действия со стороны Соединенных Штатов.

США, как заметил военный эксперт, продолжают разыгрывать спектакль, что они не понимают, кто в российско-украинской войне является агрессором, а кто жертвой. Кроме того, присылают Уиткоффа, которому заносят российский нарратив и который он совместно с Трампом и своей командой разносит по всему миру.

Надо останавливать подписание соглашения о полезных ископаемых, потому что оно кабальное. США надумали, что у Украины есть перед ними долги, которых нет. Ложь на лжи звучит. Совсем нет положительных сдвигов,

– подчеркнул Романенко.

По его мнению, Украине не стоит рассматривать возможность заключения соглашения о полезных ископаемых пока не будет выяснен вопрос, чем же США помогут ей в первую очередь в отношении безопасности. На текущее время складывается очень тяжелая ситуация, поэтому, со слов Романенко, надо сотрудничать с Европой и четко отстаивать свои позиции.