Соглашение о недрах критически важно для укрепления приверженности Трампа к Украине, – Bloomberg
- Соглашение о недрах предоставляет США привилегированный доступ к украинским ресурсам, что критически важно для укрепления приверженности Трампа.
- Договор сигнализирует России о приверженности американской администрации мирному процессу в Украине.
Украина и США подписали соглашение о доступе к природным ресурсам после напряженных дискуссий. Это обеспечило определенную гарантию Киеву, который якобы опасался отказа Дональда Трампа от участия в мирных переговорах с Россией.
Об этом в четверг, 1 мая, написали в Bloomberg, передает 24 Канал. На фоне падения рейтингов в первые 100 дней президентства Трамп находится под давлением "необходимости одержать победу".
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Что означает соглашение об ископаемых
В издании отмечают – критически важное для укрепления приверженности Трампа соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов.
Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе,
– заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
И хотя договор не содержит прямых гарантий безопасности со стороны США, по словам украинского министра экономики Юлии Свириденко, он "подтверждает приверженность США безопасности, восстановлению и реконструкции Украины".
К слову, документ должен пройти ратификацию в Верховной Раде, а обсуждение этого вопроса может начаться уже 1 мая.