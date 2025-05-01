Соглашение о недрах критически важно для укрепления приверженности Трампа к Украине, – Bloomberg

Украина и США подписали соглашение о доступе к природным ресурсам после напряженных дискуссий. Это обеспечило определенную гарантию Киеву, который якобы опасался отказа Дональда Трампа от участия в мирных переговорах с Россией.

Об этом в четверг, 1 мая, написали в Bloomberg, передает 24 Канал. На фоне падения рейтингов в первые 100 дней президентства Трамп находится под давлением "необходимости одержать победу".

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Что означает соглашение об ископаемых

В издании отмечают – критически важное для укрепления приверженности Трампа соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке украинских природных ресурсов.

Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе,

– заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

И хотя договор не содержит прямых гарантий безопасности со стороны США, по словам украинского министра экономики Юлии Свириденко, он "подтверждает приверженность США безопасности, восстановлению и реконструкции Украины".

К слову, документ должен пройти ратификацию в Верховной Раде, а обсуждение этого вопроса может начаться уже 1 мая.