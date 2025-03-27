Бессент сказал, когда Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых
- Министр финансов США сделал новое заявление относительно соглашения о полезных ископаемых.
- Скот Бессент сказал, когда именно Украина и США могут подписать документ.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предложили новое соглашение по редкоземельным металлам. Министр финансов США сказал, когда документ могут подписать.
Так, Скотт Бессент сделал новое заявление относительно соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Обратите внимание США предложили новое соглашение о полезных ископаемых, вопрос АЭС там нет, – Зеленский
Когда подпишут соглашение о редкоземах
Министр финансов рассказал, что США передали готовый документ об экономическом партнерстве.
Сейчас его рассматривают украинцы. Надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи,
– заявил Бессент.
Также американский чиновник отметил, что первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах. Однако Вашингтон "воспользовался моментом", чтобы перейти к "завершенному соглашению".
"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", – сказал министр.
Заметим, накануне, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что соглашение по редкоземельным металлам "заключили" и скоро подпишут.