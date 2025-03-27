Так, Скотт Бессент сделал новое заявление относительно соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Обратите внимание США предложили новое соглашение о полезных ископаемых, вопрос АЭС там нет, – Зеленский
Когда подпишут соглашение о редкоземах
Министр финансов рассказал, что США передали готовый документ об экономическом партнерстве.
Сейчас его рассматривают украинцы. Надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи,
– заявил Бессент.
Также американский чиновник отметил, что первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах. Однако Вашингтон "воспользовался моментом", чтобы перейти к "завершенному соглашению".
"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", – сказал министр.
Заметим, накануне, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что соглашение по редкоземельным металлам "заключили" и скоро подпишут.