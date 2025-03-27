Так, Скотт Бессент сделал новое заявление относительно соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Обратите внимание США предложили новое соглашение о полезных ископаемых, вопрос АЭС там нет, – Зеленский

Когда подпишут соглашение о редкоземах

Министр финансов рассказал, что США передали готовый документ об экономическом партнерстве.

Сейчас его рассматривают украинцы. Надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи,

– заявил Бессент.

Также американский чиновник отметил, что первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах. Однако Вашингтон "воспользовался моментом", чтобы перейти к "завершенному соглашению".

"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", – сказал министр.

Заметим, накануне, 24 марта, Дональд Трамп заявил, что соглашение по редкоземельным металлам "заключили" и скоро подпишут.