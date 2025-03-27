Так, Скотт Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Зверніть увагу США запропонували нову угоду про корисні копалини, питання АЕС там немає, – Зеленський

Коли підпишуть угоду про рідкоземи

Міністр фінансів розповів, що США передали готовий документ про економічне партнерство.

Наразі його розглядають українці. Сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи,

– заявив Бессент.

Також американський посадовець зазначив, що початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Однак, Вашингтон "скористався моментом", щоб перейти до "завершеної угоди".

"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", – сказав міністр.

Зауважимо, напередодні, 24 березня, Дональд Трамп заявив, що угоду щодо рідкісноземельних металів "уклали" і скоро підпишуть.