США могут подписать соглашение о полезных ископаемых еще с одной страной, – FT

Соединенные Штаты рассматривают возможность подписать соглашение о "редкоземах" с Демократической Республикой Конго. Государство ищет военной поддержки против наступления повстанцев в обмен на природные ресурсы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Детали возможного соглашения об ископаемых между США и Конго

Так, прошлом месяце Демократическая Республика Конго, которая имеет огромные запасы меди, кобальта и урана, обратилась к США с предложением о соглашении, которое предусматривало бы права добычу ископаемых в обмен на поддержку правительства президента Феликса Чисекеди.

Официальные лица Конго надеются, что договор о полезных ископаемых укрепит поддержку Чисекеди в борьбе против повстанцев M23, которых поддерживает соседняя Руанда. Сообщается, что они захватили богатую полезными ископаемыми территорию и два крупнейших города, Гома и Букаву.

Демократическая Республика Конго имеет значительную долю мировых важнейших полезных ископаемых, необходимых для передовых технологий. Соединенные Штаты открыты для обсуждения партнерства в этом секторе, которое согласуется с программой "Америка прежде всего",

– отметил спикер Госдепартамента.

Собеседник издания отметил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, создаст "высококвалифицированные рабочие места" и способствует интеграции республики "в глобальные и региональные цепочки поставок".

Действующая власть Конго стремится обменять полезные ископаемые на поддержку США в обучении и оснащении вооруженных сил.