Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Деталі можливої угоди про копалини між США і Конго

Так, минулого місяця Демократична Республіка Конго, яка має величезні запаси міді, кобальту та урану, звернулася до США з пропозицією про угоду, яка передбачала б права видобуток копалин в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді.

Офіційні особи Конго сподіваються, що угода про корисні копалини зміцнить підтримку Чісекеді у боротьбі проти повстанців M23, яких підтримує сусідня Руанда. Повідомляється, що вони захопили багату корисними копалинами територію та два найбільших міста, Гома та Букаву.

Демократична Республіка Конго має значну частку світових найважливіших корисних копалин, необхідних для передових технологій. Сполучені Штати відкриті для обговорення партнерства в цьому секторі, яке узгоджується з програмою "Америка перш за все",

– зазначив речник Держдепартаменту.

Співрозмовник видання зазначив, що угода США та Конго може зміцнити економіки обох сторін, створить "висококваліфіковані робочі місця" та сприяє інтеграції республіки "у глобальні та регіональні ланцюжки постачань".

Чинна влада Конго прагне обміняти корисні копалини на підтримку США в навчанні та оснащенні збройних сил.