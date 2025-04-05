Россиянам не понравилось соглашение с Украиной по полезным ископаемым, - Бессент

Министр финансов США заявил, что россиянам не понравилось соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной. Удар по Киеву за 4 часа до его приезда четко это продемонстрировал.

Он отметил, что сам захотел приехать в Киев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Бессента Такеру Карлсону.

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Бессент рассказал о важности ресурсного соглашения

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что России не понравилось соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США.

Он добавил, что российские войска бомбили Киев за 4 часа до его приезда. Ему говорили, что Зеленский может встретиться с ним в Вене, он будет на Мюнхенской конференции, но Бессент захотел специально поехать в Киев.

Бессент подчеркнул, что соглашение символизирует то, что США не покинут Украину, это сигнал России.

Экономическое соглашение, как он говорит, является частью мирного плана президента Трампа. Она имеет целью укрепить партнерство между США и Украиной и продемонстрировать американскому обществу, что США имеют экономическую заинтересованность в поддержке Украины, а не просто предоставляют "огромные гранты".