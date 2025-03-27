США настаивают на расширенном новом соглашении по минералам и энергии, – FT

Вашингтон расширил список природных ресурсов, которые Украина должна передать под контроль США, не предоставляя при этом никаких гарантий безопасности. В новое соглашение могут войти не только редкоземельные металлы и минералы, но и энергетические активы.

Украинские чиновники видят в этом угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что предусматривает обновленное соглашение об ископаемых

Новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых вызывает беспокойство, ведь может ослабить суверенитет страны, вызвать вывод доходов за границу и усилить зависимость Украины от США, считают во власти.

Администрация Дональда Трампа предлагает заменить предыдущее соглашение о совместной добыче минеральных ресурсов, которое Киев и Вашингтон согласовали в прошлом месяце. Новое будет охватывать все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины и позволит государственным структурам участвовать в добыче, пишет издание.

В то же время Суспільне, ссылаясь на источники, сообщает, что Украина работает над новым проектом соглашения с США по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Украинские юристы и чиновники отмечают, что документ в нынешнем виде является "шагом назад" по сравнению с ранее согласованными договоренностями.

В этом драфте американская сторона сделала несколько шагов назад по сравнению с рамочным соглашением, которое было согласовано обеими сторонами ранее,

– сказал источник Общественного.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что получил от украинских чиновников проект соглашения, датированный 23 марта. Документ, переданный американской стороной, предусматривает доступ США ко всем ископаемым на территории Украины, включая текущие и будущие разработки.

Железняк отметил, что этот вариант не является окончательным и надеется, что украинская сторона добьется существенных изменений.

25 марта Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое большое соглашение по редкоземельным металлам, которая не включает вопрос атомных электростанций.

Напомним, США предложили Украине новое соглашение по ископаемым, которая имеет потенциально опасные условия для Украины, включая добычу всех ископаемых и контроль над портовой инфраструктурой. Соглашение предусматривает, что военная помощь США считается долгом, а США могут получать прибыль от добычи, причем роялти из Фонда идут первыми в США.