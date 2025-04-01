Вступление в НАТО никогда не обсуждалось с Украиной, – Трамп об условиях сделки по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление в НАТО никогда не было условием соглашения о полезных ископаемых. Он также отметил, что присоединение Украины к Альянсу –"вопрос очень отдаленной перспективы".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

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Как Трамп прокомментировал условия соглашения о полезных ископаемых

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский пытается пересмотреть договоренности по полезным ископаемым. В частности президент США отметил, что Киев требует вступления в НАТО в обмен на подписание соглашения.

Мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. Все было готово. И я услышал от вас (от прессы, – 24 Канал)... сейчас они, кажется, ставят условие: "Мы заключим это соглашение, только если вступим в НАТО" или что-то вроде этого. Но это условие никогда не обсуждалось. Во-первых, оно не было частью договоренностей. Во-вторых, думаю, что вступление в НАТО для Украины – это вопрос очень отдаленной перспективы. Путин уже говорил им: вы не вступите в НАТО,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что возможно, именно вопрос вступления Украины в НАТО мог стать причиной начала войны с Россией.

К слову, Трамп также выразил уверенность, что Путин согласится на прекращение войны. Он добавил, что не хочет вводить пошлины на российскую нефть, однако рассмотрит такую возможность, если глава Кремля не захочет выполнять условия мирного соглашения.