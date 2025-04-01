Президент США заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что он сказал

Также Трамп убежден, что Путин "доведет дело до конца". Он не уточнял, что именно имеет в виду.

Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы прекратили убивать российских солдат, украинских солдат и других людей. Я хочу быть уверенным, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть,

– сказал Трамп.

Дональд Трамп известен своими заявлениями относительно скорого окончания войны в Украине. Делегации Украины и России при посредничестве США договорились о временном перемирии. Однако Россия не прекращает обстреливать украинские мирные города. В частности, враг атаковал Купянск, что на Харьковщине.

Также Россия ударила управляемыми авиабомбами по селу в Запорожском районе, вызвав пожары и разрушения. В результате авиаудара есть погибшая и 5 пострадавших.

В то же время ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным. В последнем интервью президент США критиковал и президента Украины, и главу Кремля.