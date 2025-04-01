Президент США заявив, що хоче зустрітись із Владіміром Путіним. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

Дивіться також Україна та Велика Британія готують зустріч військових представників для підготовки контингентів

Що він сказав

Також Трамп переконаний, що Путін "доведе справу до кінця". Він не уточнював, що саме має на увазі.

Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту,

– сказав Трамп.

Дональд Трамп відомий своїми заявами стосовно швидкого закінчення війни в Україні. Делегації України та Росії за посередництва США домовились про тимчасове перемир'я. Проте Росія не припиняє обстрілювати українські мирні міста. Зокрема, ворог атакував Куп'янськ, що на Харківщині.

Також Росія вдарила керованими авіабомбами по селу в Запорізькому районі, спричинивши пожежі та руйнування. Унаслідок авіаудару є загибла та 5 постраждалих.

Водночас раніше речниця Білого дому заявила, що Трамп незадоволений як Зеленським, так і Путіним. В останньому інтерв'ю президент США критикував і президента України, і главу Кремля.