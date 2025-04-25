Соглашение о минералах должно быть подписано немедленно, Украина опаздывает, – Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину и, в частности, Владимира Зеленского в задержке по подписанию соглашения о редкоземельных минералах на минимум три недели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу, 25 апреля, в своей соцсети Truth Social.

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Что заявил Трамп о сделке

Президент США обвинил Украину, подчеркивая, что она опаздывает с подписанием соглашения о редкоземельных минералах по меньшей мере на 3 недели. Он выразил надежду на то, что договоренности удастся достичь "немедленно".

Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы над важным соглашением о редкоземельных землях с Соединенными Штатами,

– написал он.

Американский президент высказался и в отношении мирных переговоров. Дональд Трамп отметил, что продолжается работа над общим соглашением между Россией и Украиной, которое якобы "идет гладко". По его словам, похоже, успех в будущем".

Напомним, республиканец рассматривает возможность выхода США из мирного процесса, если никакого прогресса не будет достигнуто. Также Дональд Трамп говорил, что ситуация остается хрупкой и опроверг наличие дедлайна для заключения соглашения между сторонами.