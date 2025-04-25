Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Juice. Известно, что встреча обеих сторон состоялась в пятницу, 25 апреля, в Кремле.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры в Москве между своим спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Juice. Известно, что встреча обеих сторон состоялась в пятницу, 25 апреля, в Кремле.
Смотрите также Уиткофф, вероятно, покинул Кремль, переговоры продолжались несколько часов