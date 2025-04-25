Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Juice. Відомо, що зустріч обох сторін відбулася у п'ятницю, 25 квітня, у Кремлі.
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Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори у Москві між своїм спецпредставником Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Juice. Відомо, що зустріч обох сторін відбулася у п'ятницю, 25 квітня, у Кремлі.
Дивіться також Віткофф, імовірно, покинув Кремль, переговори тривали кілька годин