Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Відповідну заяву американський президент зробив у п'ятницю, 25 квітня, у своїй соцмережі Truth Social.

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Що заявив Трамп про угоду

Президент США звинуватив Україну, наголошуючи, що вона запізнюється з підписанням угоди про рідкісноземельні мінерали на щонайменше 3 тижні. Він висловив сподівання на те, що домовленості вдасться досягти "негайно".

Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи над важливою угодою про рідкоземельні землі зі Сполученими Штатами,

– написав він.

Американський президент висловився й стосовно мирних переговорів. Дональд Трамп зазначив, що триває робота над загальною угодою між Росією та Україною, яка нібито "йде гладко". За його словами, здається, успіх у майбутньому".

Нагадаємо, республіканець розглядає можливість виходу США з мирного процесу, якщо жодного прогресу не буде досягнуто. Також Дональд Трамп казав, що ситуація залишається крихкою, і спростував наявність дедлайну для укладання угоди між сторонами.