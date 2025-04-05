Бессент обвинил Зеленского в ссоре с Трампом и срыве соглашения о недрах

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что именно украинский президент виноват в ссоре с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме этого, он обвинил Владимира Зеленского в срыве соглашения о полезных ископаемых.

По его мнению, 28 февраля украинский глава государства "разрушил то, что было самым легким делом в мире". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Бессента в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.

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Что сказал Бессент о Зеленском

Бессент заявил, что именно президент Украины виноват в ссоре с Дональдом Трампом. Он обошел тему резких высказываний президента США в адрес Зеленского и провокаций со стороны вице-президента Джей Ди Венса. Зато сказал, что украинский лидер проявил героизм, но застрял под огромным давлением.

Министр финансов Соединенных Штатов говорит, что Зеленский несколько раз отказывался подписать с США соглашение о полезных ископаемых. Впрочем, отмечает, что, когда приезжал в Киев, украинский президент "был в настроении", чтобы сделать это.

У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: "У вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никаких разногласий между американским народом, российским народом, между, извините, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством. Я сказал: "Вы открыли огромную пропасть, как гранд-каньон. Что мы скажем этим людям?,

– рассказывает чиновник.

Он добавляет, что тогда Зеленский пообещал подписать соглашение в Мюнхене. Однако этого не произошло, а прибыв в Овальный кабинет, украинский президент, по мнению Бессента, "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире".

Кроме этого, министр финансов США считает, что российской стороне не понравилось соглашение о полезных ископаемых, которое Штаты хотят заключить с Украиной, "потому что они думали, что это действительно что-то стабильное для народа США и Украины".

По его мнению, именно об этом свидетельствует тот факт, что Россия атаковала Киев за 4 часа до его приезда в столицу.

Бессент также рассказал, что это соглашение является частью мирного плана американского президента Дональда Трампа. По его словам, оно сделает партнеров из Украины и США и будет сигналом российским властям о том, что Штаты не "бросают" Киев.

Еще одной целью этих договоренностей является показать американскому народу, что США имеют экономическую заинтересованность и неспроста предоставляли Украине огромные гранты. По мнению Бессента, это партнерство может быть долгосрочным.