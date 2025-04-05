На його думку, 28 лютого український глава держави "зруйнував те, що було найлегшою справою у світі". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Бессента в інтерв'ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.

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Що сказав Бессент про Зеленського

Бессент заявив, що саме президент України винен у сварці з Дональдом Трампом. Він оминув тему різких висловлювань президента США на адресу Зеленського та провокацій з боку віцепрезидента Джей Ді Венса. Натомість сказав, що український лідер проявив героїзм, але застряг під величезним тиском.

Міністр фінансів Сполучених Штатів каже, що Зеленський кілька разів відмовлявся підписати зі США угоду про корисні копалини. Втім, зазначає, що, коли приїжджав до Києва, український президент "був у настрої", щоб зробити це.

У нас була жвава дискусія, і я сказав йому: "У вас там 50 репортерів. Я тут, щоб показати, що немає жодних розбіжностей між американським народом, російським народом, між, вибачте, українським народом, між американським керівництвом і українським керівництвом. Я сказав: "Ви відкрили величезну прірву, як гранд-каньйон. Що ми скажемо цим людям?,

– розповідає посадовець.

Він додає, що тоді Зеленський пообіцяв підписати угоду в Мюнхені. Проте цього не сталося, а прибувши до Овального кабінету, український президент, на думку Бессента, "зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі".

Окрім цього, міністр фінансів США вважає, що російській стороні не сподобалася угода про корисні копалини, яку Штати хочуть укласти з Україною, "тому що вони думали, що це дійсно щось стабільне для народу США та України".

На його думку, саме про це свідчить той факт, що Росія атакувала Київ за 4 години до його приїзду в столицю.

Бессент також розповів, що ця угода є частиною мирного плану американського президента Дональда Трампа. За його словами, вона зробить партнерів з України та США й буде сигналом російській владі про те, що Штати не "кидають" Київ.

Ще однією метою цих домовленостей є показати американському народу, що США мають економічну зацікавленість та неспроста надавали Україні величезні гранти. На думку Бессента, це партнерство може бути довгостроковим.